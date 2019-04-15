22:05 15 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Месси и Коутинью - в заявке "Барселоны" на матч с "МЮ"

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"Барселона" объявила заявку на ответныйй матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". В нее вошли форварды Лионель Месси и Филиппе Коутинью. Поностью список выглядит так:

Вратари: Тер Штеген, Силлессен;

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Юмтити;

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Артур, Аленья, Видаль;

Нападающие: Коутинью, Суарес, Месси, Дембеле, Малком.


В первом матче "Барселона" обыграла "МЮ" со счетом 1:0. Встреча проходила в Англии.

Барселона - Манчестер Юнайтед

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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