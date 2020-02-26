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Мертенс получил травму в матче с «Барселоной», но успеет восстановиться ко второй встрече с каталонцами

12:59
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс заработал повреждение голеностопа в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Как сообщает источник, 32-летний бельгиец успеет восстановиться к ответной встрече с «сине-гранатовыми», которая состоится 18 марта. Восстановление должно занять у Мертенса 10 дней. Скорее всего, форвард не сможет принять участие лишь в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Торино», который запланирован на 29 февраля.

Благодаря голу в ворота «Барселоны» Мертенс сравнялся по количеству голов за «Наполи» с экс-полузащитником неаполитанцев Мареком Хамшиком (121 мяч) и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

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