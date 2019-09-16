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Мбаппе и Кавани из-за травм пропустят матч с «Реалом»

16 сентября 2019, 20:56
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18 сентября, в среду, «ПСЖ» дома сыграет с «Реалом» в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Пресс-служба парижан сообщает, что форварды Кильян Мбаппе и Эдинсон Кавани пропустят игру с мадридским клубом.

20-летний Мбаппе и 32-летни Кавани не смогут принять участие в матче с «Реалом» из-за травм. Ожидается, что футболисты будут заниматься в общей группе к концу недели.

ПСЖ — Реал

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