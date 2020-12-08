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Мазрауи, Тальяфико и Нерес могут сыграть за «Аякс» против «Аталанты»

8 декабря 2020, 17:47
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал о кадровом состоянии команды перед матчем Лиги чемпионов против «Аталанты». Он выразил надежду, что защитники Николас Тальяфико, Нуссир Мазрауи, а также нападающий Давид Нерес смогут сыграть, восстановившись после травмы.

«Надеюсь, Мазрауи и Тальяфико будут готовы к матчу, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Испытываю оптимизм и по Нересу. Скоро он возобновит полноценные тренировки, и там посмотрим, как он будет выглядеть. Мы все работаем над тем, чтобы он был готов, но надо действовать осторожно. Лассина Траоре тоже будет тренироваться, но по нему у нас наибольшие сомнения».

Матч «Аякс» — «Аталанта» состоится 9 декабря. Начало в 20.55 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029461--ajax-vs-atalanta/

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