Мазрауи, Тальяфико и Нерес могут сыграть за «Аякс» против «Аталанты»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал о кадровом состоянии команды перед матчем Лиги чемпионов против «Аталанты». Он выразил надежду, что защитники Николас Тальяфико, Нуссир Мазрауи, а также нападающий Давид Нерес смогут сыграть, восстановившись после травмы.

«Надеюсь, Мазрауи и Тальяфико будут готовы к матчу, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Испытываю оптимизм и по Нересу. Скоро он возобновит полноценные тренировки, и там посмотрим, как он будет выглядеть. Мы все работаем над тем, чтобы он был готов, но надо действовать осторожно. Лассина Траоре тоже будет тренироваться, но по нему у нас наибольшие сомнения».

Матч «Аякс» — «Аталанта» состоится 9 декабря. Начало в 20.55 по московскому времени.