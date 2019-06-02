"Майнц" поздравил Клоппа с победой в Лиге чемпионов забавной карикатурой

"Майнц" поздравил главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа с победой в Лиге чемпионов.В финальном матче мерсисайдцы победили "Тоттенхэм" со счетом 2:0.
- Да! Поздравляем, Клоппо! Сделан в Майнце, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Клопп играл за "Майнц" с 1990 по 2001 год. С 2001 по 2008 год немецкий специалист был на посту главного тренера команды.
Yesss! 🙌 Glückwunsch, Kloppo!— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 1 июня 2019 г.
🏆 Made in Mainz 💯♥️⚪️ #UCLfinal pic.twitter.com/vs6ZtyGapX
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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