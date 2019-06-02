Майкл Оуэн: "Кому теперь интересно, хорошо сыграл "Ливерпуль" или плохо?"

Бывший игрок "Ливерпуля" Майкл Оуэн поделился впечатлениями после победы мерсисайдцев в финале Лиги чемпионов над "Тоттенхэмом" (2:0).
- Кому теперь интересно, хорошо они сыграли или плохо? – цитирует Оуэна BBC. – Сейчас эта команда в невероятной форме, и им нужно выигрывать трофеи, так почему бы не начать с Лиги чемпионов?
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/
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