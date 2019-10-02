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Мауро Икарди: «Я еще не в стопроцентной форме»

09:35
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди отметил, что его адаптация в Париже проходит успешно. В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем» (1:0) его гол стал победным.

— Я очень доволен матчем, очень рад, что забил победный мяч, — цитирует L'Equipe Икарди. — Я еще не в стопроцентной форме. Но с голами чувствую себя увереннее. Моя адаптация в Париже проходит хорошо. Наличие испаноязычных игроков в «ПСЖ» облегчает это. Играть с такими хорошими футболистами очень легко и комфортно.

Галатасарай — ПСЖ

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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