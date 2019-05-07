Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино - о матче с "Аяксом" в 1/2 финала Лиги чемпионов. В первой игре голландский клуб победил со счетом 1:0.

- "Аякс" был очень хорош в Лондоне в первые полчаса. Это талантливая команда с сильными игроками и очень хорошим тренером. Она всецело заслужила играть на этой стадии, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Все наши футболисты очень важны. Сон Хын Мин пропустил первый матч, и он главный, кто расстроился после красной карточки в субботу. Однако куда важнее игра команды в целом. Отрицательный результат первого матча, безусловно, осложняет нам задачу на завтра, но ничто еще не решено. Мы знаем, что должны выигрывать и показать свой лучший футбол. Это потрясающий момент для нас. Нас ждет увлекательный матч. Здорово участвовать в полуфинале. Нам нужно больше свободы, чтобы хорошо сыграть завтра, ведь нам нечего терять.

Матч "Аякс" - "Тоттенхэм" состоится 8 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов - здесь.