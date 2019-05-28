Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" воспринимал Лигу чемпионов как благословение"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино - о выступлении команды в "Лиге чемпионов. В финале его команда сыграет с "Ливерпулем".

- Мы получали удовольствие от хороших и не очень хороших моментов, потому что они подстегивали нас становиться лучше, демонстрировать силу, двигаться вперед, выходить из зоны комфорта и открывать что-то новое, - цитирует Покеттино официальный сайт УЕФА. - Мы воспринимали этот турнир как благословение. Мы обязаны были получать удовольствие, но и относиться к нему со всей ответственностью. Понимать, что должны демонстрировать лучшую игру, быть профессионалами и делать свою работу как можно лучше, чтобы иметь шанс добиться хорошего результата. Даже когда вы все это делаете, результат часто не приходит, все равно нужна доля удачи. Но если усердно трудиться, чтобы заслужить удачу, то эта вероятность повышается.

Мы наслаждались каждым моментом этой Лиги чемпионов. Каждая игра была для нас финалом. Это было видно по тому, как мы праздновали и радовались победам. Что касается подготовки, то мы движемся к нашей конечной цели. Плодом этой работы стал выход в финал Лиги чемпионов. Был ли финал Лиги чемпионов нашей целью в начале сезона? Определенно, нет. Но была цель выигрывать каждый матч. Преодолевать каждый барьер. Прикладывать максимум усилий, чтобы знать: мы сделали все что могли. И иметь силы добиться чего-то большого. Думаю, это и привело нас в финал.

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится в Мадриде 1 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.

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