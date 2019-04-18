Маурисио Покеттино: "Сон показал фантастическую игру"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино поделился мнением о матче с "Манчестер Сити" (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов и отметил игру форварда Сон Хын Мина. По сумме двух матчей "шпоры" пробились в полуфинал. В концовке игры арбитр Джюнейт Чакыр не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим.

- Это было просто невероятно - играть в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" и победить. Оба матча были очень напряженными. Оба были равными. Забить три гола на поле "Манчестер Сити" нелегко, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Сон показал фантастическую игру. Два гола на этом стадионе в Лиге чемпионов показывают его класс. Я так им доволен. Он сыграл просто невероятно. Футбол непредсказуем. Полуфинал? С учетом манеры игры "Аякса" могу предположить, что это будет открытая игра, очень атакующая, очень захватывающая. Это будут два фантастических матча.

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