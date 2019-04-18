00:57 18 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: "Сегодня "Тоттенхэм" показал просто невероятный характер"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино - о матче с "Манчестер Сити" (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "шпоры" пробились в полуфинал. В концовке игры арбитр Джюнейт Чакыр не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим.

- То, как закончился матч, это просто невероятно, - цитирует специалиста ВВС. - Я очень счастлив и горд. Мои игроки - герои. Я очень рад за них, очень рад за болельщиков. В такие моменты, как в конце матча, многое происходит в твоей голове. Разочарование было огромным, но потом они изменили решение. За это мы и любим футбол. Сегодня мы показали невероятный характер. Это был просто невероятный матч.

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Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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