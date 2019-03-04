Маурисио Покеттино: "Нужно забыть результат первой игры с "Боруссией"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино - о матче с дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- У нас есть хорошая возможность выйти в следующий этап важного турнира, коим является Лига чемпионов. Конечно, матч будет непростым, и нам нужно забыть результат первой игры, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - По Эрику Дайеру и Харри Уинксу решение будем принимать только завтра. Дайер очень долго не играл, наверное, он начнет матч в запасе. Что касается Уинкса, тут все станет ясно во вторник. Нам важно начать матч на высоком уровне. Действовать агрессивно с первой минуты, поддерживать высокий темп. Это будет ключом к успеху.

Матч "Боруссия" - "Тоттенхэм" состоится 5 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче английский клуб победил со счетом 3:0.

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