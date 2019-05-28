Маурисио Покеттино: "Мы еще сами не до конца осознали, что "Тоттенхэм" вышел в финал

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино - о финальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

- Что это для нас значит? Это значит, что мы на вершине футбольного мира, где не многие бывали. Это потребовало от нас огромных усилий, но мы люди скромные, поэтому мы наслаждались каждым мгновением, - цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА. - Выход в финал значит для нас столько, что трудно описать в нескольких словах или за несколько минут. Мы еще сами не до конца осознали. Можем оценить это в некоторой степени, но лучше поймем, когда в Мадриде начнется игра. Главное чувство, которое испытывает наш тренерский штаб, - это благодарность. Футболу, этому клубу и, главным образом, игрокам.

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится в Мадриде 1 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.

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