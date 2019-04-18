Маурисио Покеттино: "Когда забил Стерлинг, я выглядел как Халк"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино поделился эмоциями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:4).

– Когда Стерлинг забил в добавленное время, я выглядел как Невероятный Халк, – цитирует Покеттино Marca. – Я сорвал с себя пиджак, бросил свитер и сел на землю. Но потом оказалось, что гол был отменен из-за офсайда. В этот момент я воскрес. Это был невероятный прилив энергии.

Счет 3:2 к 20-й минуте? Мы с помощником смотрели друг на друга, не понимая, что происходит. Четыре удара, четыре гола, это было немного трудно понять.

Харри Кейн? У него будет шанс сыграть в финале, если мы туда пройдем.

"Тоттенхэм" вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 57 лет, где встретится с "Аяксом".