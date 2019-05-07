Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино - о матче с "Аяксом" в 1/2 финала Лиги чемпионов. В первой игре голландский клуб победил со счетом 1:0. Он завил, что защитник Ян Фертонген, который получил травму в первом матче, готов к возвращению на поле, если будет в форме.

- Ян Фертонген заработал лишь рассечение носа. Многие футболисты продолжали играть в таких обстоятельствах, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Если завтра он будет в форме, а мы в это верим, то дадим ему возможность сыграть. Не думаю, что ему нужна маска. Все было не так серьезно.

Матч "Аякс" - "Тоттенхэм" состоится 8 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

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