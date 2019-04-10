Маурисио Покеттино: "Делфу повезло, что судья не воспользовался ВАР"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино рассказал о дружеской беседе с защитником "Манчестер Сити" Фабианом Делфом, которая состоялась у них после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0).

− Я говорил с Делфом после матча. Он был сильно расстроен, − приводит Sky Sports слова Покеттино. − Мы оба понимали, что ни он, ни Харри не хотели травмировать друг друга. Это было просто жесткое столкновение в борьбе за мяч.

С другой стороны, Делфу повезло, что судья не воспользовался ВАР. Тогда это должна была быть красная карточка. Мы попрощались на хорошей ноте. Это была дружеская беседа.

Да, без Харри нам теперь будет тяжело. Даже несмотря на нашу победу, "Сити" все равно остается главным фаворитом на победу в ЛЧ по моему мнению. Дома они всегда играют от себя, в атакующий футбол. Нужно будет придумать отдельный план на эту игру.

Ответная игра состоится 17 апреля.