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Маурицио Сарри: «Ювентус» становится сильнее»

07:58
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после победы над «Байером» во 2-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что команда становится сильнее. Также он добавил, что во второй половине туринцы были лучше соперника.

– Это был хороший матч для всей команды, – цитирует L'Equipe Сарри. – Конечно, было нелегко играть против команды, которая имеет высокий уровень паса и владения мячом. «Ювентус» был терпелив. Во втором тайме мы были лучше соперника. Игуаин и Дибала находятся в хорошей форме. Это два игрока, которые заставляют всех играть хорошо. Есть ощущение, что команда становится сильнее. Это связано с прогрессом некоторых защитников.

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