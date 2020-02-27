Маурицио Сарри: «В последнее время «Юве» делает все не так, как на тренировках»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после поражения от «Лиона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что его команде не хватило агрессии в атаке.

— В первом тайме мы слишком медленно двигали мяч, — цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. — Во второй половине все было гораздо лучше, но в Лиге чемпионов одного хорошего тайма недостаточно. Не знаю, почему не смог донести до игроков, почему нам нужно быстрее двигать мяч. Все начинается отсюда. Вчера на тренировке мы двигали мяч гораздо быстрее.

Нам не хватало агрессии и решительности в нападении. Этого же нам не хватало и в обороне в течение 15 минут. Нам не повезло, что пропустили в тот момент, когда де Лигт получал помощь. Второй тайм провели лучше, но, честно говоря, этого недостаточно для матча Лиги чемпионов.

Я не переставал повторять им, что они слишком медленно двигают мяч, и поэтому оказываются на неправильных позициях. Все должно было быть по-другому. В последнее время мы делаем все не так, как на тренировках, а наоборот.