Матсу Хуммельс: «Очень хотим показать Европе, что такое настоящая «Боруссия»
06:28
Защитник «Боруссии»? Матс Хуммельс перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Славии» отметил, что команда знает причины своих неудач. По его словам, дортмундцы намерены показать себя в еврокубках.
— Такие ситуации являются частью футбола. Твоя команда не всегда играет хорошо, но мы знаем причины своих неудач, — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса. — Порой мы уж слишком облегчали жизнь соперникам. Сейчас же мы очень хотим показать Европе, что такое настоящая «Боруссия».
Матч «Славия» — «Боруссия» состоится 2 октября, начало — в 19.55 по московскому времени
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027043/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур