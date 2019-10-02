Матсу Хуммельс: «Очень хотим показать Европе, что такое настоящая «Боруссия»

Защитник «Боруссии»? Матс Хуммельс перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Славии» отметил, что команда знает причины своих неудач. По его словам, дортмундцы намерены показать себя в еврокубках.

— Такие ситуации являются частью футбола. Твоя команда не всегда играет хорошо, но мы знаем причины своих неудач, — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса. — Порой мы уж слишком облегчали жизнь соперникам. Сейчас же мы очень хотим показать Европе, что такое настоящая «Боруссия».

Матч «Славия» — «Боруссия» состоится 2 октября, начало — в 19.55 по московскому времени