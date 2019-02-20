Матс Хуммельс: "Бавария" может быть довольна игрой с "Ливерпулем"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс после ничьей с "Ливерпулем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что мюнхенцы могут быть довольны. По его словам, шансы по-прежнему равны.

- Мы можем быть довольны своей сегодняшней игрой, - цитирует официальный сайт УЕФА Хуммельса. - Действовали очень дисциплинированно и придерживались тренерской установки. Шансы по-прежнему 50 на 50, но домашняя победа гарантирует нам место в четвертьфинале.