Матео Ковачич: «Челси» может доставить неприятности многим командам»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 23:00 мск.

— Тренер укажет нам на сильные и слабые стороны «Баварии», — цитирует Ковачича официальный сайт УЕФА. — В бундеслиге не такая жесткая конкуренция, как в премьер-лиге, поэтому они будут посвежее нас. Но мы будем готовы доставить им неприятности.

Конечно, победа над «Тоттенхэмом» в АПЛ стала поворотным моментом. Мы показали плохой результат против «Манчестер Юнайтед», нам нужно было проснуться и хорошо сыграть с «Тоттенхэмом». Мы справились выше всяких похвал. Но надо двигаться дальше, играть так же и продолжать выигрывать. Мы многим командам можем доставить неприятности.