Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Матч «Ювентус» — «Реал» в Юношеской лиге УЕФА перенесен из-за коронавируса

12:03
Теги:

Встреча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между «Ювентусом» и «Реалом» перенесен с 4 марта на 11-е, сообщается на официальном сайте турнира.

Такое решение связано со вспышкой коронавируса в Италии. Ранее стало известно, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» могут перенести на нейтральный стадион или провести без зрителей.

Также перенесены матчи Юношеской лиги УЕФА «Аталанта» — «Лион» и «Интер» — «Ренн». Даты еще не назначены.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир