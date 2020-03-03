Встреча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между «Ювентусом» и «Реалом» перенесен с 4 марта на 11-е, сообщается на официальном сайте турнира.

Такое решение связано со вспышкой коронавируса в Италии. Ранее стало известно, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» могут перенести на нейтральный стадион или провести без зрителей.

Также перенесены матчи Юношеской лиги УЕФА «Аталанта» — «Лион» и «Интер» — «Ренн». Даты еще не назначены.