Матч "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" обслужит Дамир Скомина

Стали известны арбитры, которые буду работать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" и "Порту" – "Рома", информирует официальный сайт УЕФА.

Матч "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" обслужит словенская бригада во главе с Дамиром Скоминой. Лайнсмены: Юре Прапротник и Роберт Вукан. Видеопомощник рефери – итальянец Массимилиано Иррати, его ассистент – Марко Гвида. В качестве четвертого рефери выступит Матей Юг.

На игре между "Порту" и "Ромой" будет работать турецкий арбитр Джюнейт Чакыр. Лайнсмены: Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Видеопомощник – поляк Шимон Марчиняк, его ассистент – Павел Гиль. В роли четвертого рефери выступит Халис Эзкахья.

Матчи пройдут 6 марта. В первом игре "ПСЖ" обыграл "МЮ" со счетом 2:0. "Рома" добилась победы над "Порту" со счетом 2:1.