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Матч «Олимпиакос» — «Краснодар» обслужит испанская бригада арбитров

19 августа 2019, 13:33
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Первый матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар» рассудит бригада арбитров из Испании, сообщает пресс-служба УЕФА.

Главный судья — Карлос дель Серро Гранде, его ассистенты — Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо, резервный рефери — Хосе Мария Санчес. Ответственные за систему видеоассистента рефери (ВАР) — Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

Матч «Олимпиакос» — «Краснодар» пройдет в Греции 21 августа.

Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




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