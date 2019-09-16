Первый матч группового раунда Лиги чемпионов «Лион» — «Зенит» покажут в 126 странах мира, сообщает официальный сайт петербургской команды.

Помимо европейских стран игру также увидят зрители ЮАР, Чили, Австралии, Мексики и Сирии.

Матч «Лион» — «Зенит» пройдет во вторник, 17 сентября. Его обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, информирует сайт УЕФА. Его ассистентами будут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За систему видеопомощи (ВАР) будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвертый рефери — Андре Марринер.

??? и еще 116 стран ?, в которых во вторник можно будет увидеть матч #ЛионЗенитhttps://t.co/ggSAEFetjA — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 16, 2019

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