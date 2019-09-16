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Матч «Лион» — «Зенит» покажут в 126 странах мира

16 сентября 2019, 15:39
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Первый матч группового раунда Лиги чемпионов «Лион» — «Зенит» покажут в 126 странах мира, сообщает официальный сайт петербургской команды.

Помимо европейских стран игру также увидят зрители ЮАР, Чили, Австралии, Мексики и Сирии.

Матч «Лион» — «Зенит» пройдет во вторник, 17 сентября. Его обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, информирует сайт УЕФА. Его ассистентами будут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За систему видеопомощи (ВАР) будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвертый рефери — Андре Марринер.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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