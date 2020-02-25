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Матч «Лион» — «Ювентус» пройдет при зрителях

25 февраля 2020, 16:14
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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лионом» и «Ювентусом» пройдет при зрителях, несмотря на вспышку эпидемии коронавируса на севере Италии, информирует сайт французского клуба.

Матч «Лион» — «Ювентус» пройдет 26 февраля в Лионе (начало — в 23.00 по московскому времени).

Как отмечается, отдельного карантина для итальянских болельщиков организовано не будет.

Напомним, что из-за опасности коронавируса были перенесены матчи 25-го тура чемпионата Италии. Кроме того, шесть игр 26-го тура пройдут без зрителей. Без болельщиков также пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем».

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