Зинедин Зидан против Хосепа Гвардьолы, Карим Бензема против Серхио Агуэро, Тибо Куртуа против Эдерсона... Это противостояние вполне достойно финала Лиги чемпионов, учитывая титулы обоих тренеров, а также количество звездных футболистов в составах команд.

Психологический перевес может быть на стороне «Сити»: скажется отсутствие интриги в борьбе за чемпионство в АПЛ, а также двухлетний запрет на участие в еврокубках от УЕФА. Выйти и доказать — вероятно, так Гвардьола будет настраивать своих подопечных на этот и все последующие матчи турнира. «Реал» же уступил лидерство в турнирной таблице ла лиги «Барселоне» и минимум на три месяца лишился нападающего Эдена Азара — вряд ли тренерский штаб и игроки «Королевского клуба» пребывают в хорошем настроении.

Обе команды играют в атакующий футбол: 4-3-3 в качестве базовой схемы, контроль мяча и разнообразные подходы к штрафной соперника, включая комбинации, забеги по флангам, длинные передачи и стандартные положения. И «Реал», и «Сити» испытывают некоторые проблемы с реализацией во внутренних чемпионатах, несмотря на мощные атакующие группы: Гарет Бэйл, Карим Бензема, Винисиус — у «королевского клуба», Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус — у «горожан». Впрочем, многое будет зависеть от игроков середины поля: Иско и Федерико Вальверде — те, кто управляют креативом и прессингом в «Реале», Кевин Де Брейне — «мозг» команды из Манчестера.

Вероятно, матч в Мадриде завершится результативной ничьей. Конечно, «Реал» мало пропускает (меньше всех в ла лиге), но атакующее трио «Сити» при поддержке Де Брейне сумеет взломать оборону «Королевского клуба». При этом «горожане» пропустят — пока Гвардьола так и не нашел оптимальную четверку защитников.

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Видеотрансляция матча «Реал» — «Манчестер Сити»