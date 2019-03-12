Массимо Каррера: "Гвардьола - великий тренер"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что считает рулевого "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу великим специалистом.

- "Сити" – великая команда, у нее отличный тренер, - сказал Каррера в эфире канала "Матч ТВ". - Но результат определяется игроками на поле, а не тактической схемой. Если есть настрой на победу, то все может произойти также, как и у "Реала". Да, можно быть фаворитом, но нужно правильно рассчитывать свои силы в игре.

Гвардьола - определенно великий тренер. Он смог добиться больших успехов. И с "Барселоной", и с "Баварией". Но в "Сити" и "Баварии" у него не было Месси. В футболе не работает принцип "копировать – вставить". Можно позаимствовать идеи. Но нельзя делать полностью так, как Гвардьола, ведь у вас нет такого подбора игроков.

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