Массимо Каррера: "Думаю, что Роналду не вернется в "Реал"

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера - об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Атлетико", возвращении в "Реал" Зинедина Зидана и будущем Криштиану Роналду.

- Все говорят про "Реал" и возвращение Зидана. Массимо, вы как тренер эту историю понимаете? Какая у него мотивация?

- Он хочет еще побеждать. "Реал" - команда, которая может покупать сильных игроков, с большим потенциалом. Клуб с историей. Получены гарантии от президента

- Вы бы на его месте поступили бы также?

- Я не был на его месте, не знаю. Когда со мной это произойдет, я смогут точно ответить на этот вопрос.

- Еще два дня назад итальянские газеты писали, что Зидан точно в "Юве". Он подходил этому клубу?

- Но там его нет. Он в "Реале". Сложно это оценить. Все это придумали журналисты. Сезон трансферов, много пишут. "Милан" купил того-то, остальные - еще кого-то. Пишут много, но это не всегда соответствует действительности. Я к этому никогда не прислушиваюсь. То про Конте писали, то про Аллегри. Много "уток", пишут разное. Если Аллегри вылетит из Лиги чемпионов, то можно критиковать выбор, который сделан. Но до текущего момента не было смысла его критиковать. Вы же помните финал Лиги чемпионов, когда играли "Ливерпуль" и "Милан"? Кто вел после первого тайма, а кто в итоге победил? Вот

- Криштиану Роналду мог бы вернуться в "Реал"?

- Нет, думаю, что Роналду выбрал "Ювентус". В противном случае не было бы этой ситуации с "Реалом". Задача Роналду быть номером один, побеждать, как лично, так и вместе с командой. Это игрок экстра-класса, после тренировки он отправляется на массаж и другие процедуры. Ему недостаточно победить один раз, ему важно оставаться на этой вершине.

- Долгое время без работы Конте. Если он позовет вас с собой, вы согласитесь? Или хотите работать главным?

- Это вопрос непростой. С Конте нам было очень комфортно работать вместе. Мне было бы приятно поработать с ним, и если мне предложат должность ассистента, я не против поработать с ним. Но это непростой вопрос определенно.

- "Юве" практически выиграл Серию А. Это доминирование - проблема для развития клуба?

- Нет, я так не думаю. Посмотрите на "ПСЖ" во Франции, они всегда в отрыве. Это важно для сильной команды, которая может выиграть Лигу чемпионов. В футболе никогда не бывает просто. Иногда здесь 1+1 равно 3. В Италии у "Юве" было сильное построение, они хотят побеждать на протяжении многих лет.

- Как "Ювентусу" нужно выйти на эту игру, учитывая ситуацию?

- Определенно нужно строить игру в своих интересах. "Атлетико" играет так, чтобы иметь возможность забить в контратаке. Если "Юве" будет ждать, то матч не состоится. Нужно запастись терпением. Можно забить в самой концовке. Нужно атаковать, постараться забить в контратаке, но это будет непросто.

- Если бы вы были тренером "Ювентуса", какую установку бы дали?

- Это был бы агрессивный матч с моей точки зрения, - сказал специалист в эфире "Матч ТВ". (Александр Рогулев).

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