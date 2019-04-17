01:20 | Футбол — Лига чемпионов

Массимилиано Аллегри: "Я остаюсь в "Ювентусе"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после поражения от "Аякса" (1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов сказал, что останется в команде.

- Я встретился с президентом (Андреа Аньелли - прим. "СЭ") несколько дней назад и сказал ему, что я останусь в "Ювентусе", - цитирует специалиста Football Italia. - Вместе с руководством клуба мы сядем и обсудим будущее.

51-летний Массимилиано Аллегри вместе с "Ювентусом" выиграл четыре скудетто и близок к пятой победе в чемпионате Италии, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

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Ювентус - Аякс

 

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https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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