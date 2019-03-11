Массимилиано Аллегри: "Спинаццола может сыграть в стартовом составе против "Атлетико"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о матче с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- В Мадриде мы провели хороший первый тайм, но потом допустили ошибку, подумав, что после того как мяч угодил в перекладину, опасность миновала. Надо выйти на поле и при помощи наших болельщиков сыграть очень агрессивно, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Завтра надо показать нечто большее, забыв об эмоциональных моментах и сложностях и отдавшись борьбе на 100 процентов, чтобы после финального свистка покидать поле без сожалений. Касерес - прекрасный игрок, который без остатка отдается на поле. Мы знаем, что из-за травм его карьера было несколько скомканной. Спинаццола имеет шанс сыграть с первых минут, но это мы решим завтра.

Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче мадридский клуб победил со счетом 2:0.

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