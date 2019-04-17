Массимилиано Аллегри: "Мне пришлось заменить Дибалу из-за травмы бедра"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча с "Аяксом" (1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов сказал, что форвард Пауло Дибала был заменен из-за травмы.

- Дибала был не слишком опасен в атаке, но он проделывал большую работу, закрывая де Йонга. К сожалению, он повредил бедро, и мне пришлось заменить его после перерыва. Кин придал нам больше мощи в атаке, но плеймейкер "Аякса" с уходом Дибалы получил больше свободы, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - "Аякс" играет в классный футбол, у этой команды хорошие игроки, это не мальчики для битья. Как они могут быть ими после пяти мячей, забитых "Реалу"? Не скажу, что это наш худший вылет из турнира. У "Ювентуса" всегда одна цель - побеждать везде. Иногда получается доходить до финала, иногда - нет.

Все о Лиге чемпионов – здесь.