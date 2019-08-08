Маркус Берг: "Краснодар" не должен считать себя слабее "Порту"

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг не считает "Порту" в целом явно сильнее "быков". В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" дома уступил со счетом 0:1.

– Я не вижу в этом противостоянии явного фаворита, обе команды примерно равны по силам, – цитирует официальный сайт "Краснодара" Берга. – Класс "Порту" вопросов не вызывает, и он хорошо известен в Европе. В прошлом сезоне, например, "драконы" дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступили только будущему обладателю трофея "Ливерпулю". Но мы не должны считать себя слабее. В прошлом сезоне "Краснодар" показал себя серьезным еврокубковым бойцом, выдал немало классных матчей и во внутреннем чемпионате, и в Лиге Европы. Так что нам есть что противопоставить португальскому коллективу.

Как превзойти "Порту"? Здесь должны сойтись воедино сразу несколько факторов – и удача, и тяжелая упорная работа, и самое главное, чтобы дни, когда, проходили эти игры, были "нашими днями". День, когда у команды многое получается на поле, я называю "нашим днем". В такой день можно обыграть любого соперника, самого грозного и титулованного. Так что нам нужно не обращать внимание на регалии "Порту", а выходить и стараться показать свой лучший футбол. Тогда успех будет на нашей стороне.