Марко Верратти: «С «Галатасараем» был тяжелый матч»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти отметил, что его команде непросто далась победа над «Галатасараем» (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, можно было забить и больше мячей.

— Нам пришлось показать характер, — цитирует L'Equipe Верратти. — Это был тяжелый матч. Кто-то думает, что тут легко побеждать, но это не так. Мы могли бы забить второй мяч, чтобы быть спокойнее. Наша цель — быть первыми в группе. Пока начало хорошее. Но может всякое случиться. Мы видели, как «Брюгге» сыграл против «Реала».