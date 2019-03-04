Марко Ройс: "Посмотрим, смогу ли я сыграть с "Тоттенхэмом"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс ответил на вопрос, сможет ли он сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

- Со мной все хорошо. Знал, что не смогу играть все 90 минут против "Аугсбурга" после трех пропущенных недель. Что касается завтрашнего матча, посмотрим, - цитирует футболиста официальный сайту УЕФА. - Многое будет зависеть от того, как будет складываться игра, как я себя буду чувствовать, и что думает тренер.

Матч "Боруссия" - "Тоттенхэм" состоится 5 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче английский клуб победил со счетом 3:0.

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