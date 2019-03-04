19:07 4 марта | Футбол — Лига чемпионов

Марко Ройс: "Посмотрим, смогу ли я сыграть с "Тоттенхэмом"

0
Обсудить

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс ответил на вопрос, сможет ли он сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

- Со мной все хорошо. Знал, что не смогу играть все 90 минут против "Аугсбурга" после трех пропущенных недель. Что касается завтрашнего матча, посмотрим, - цитирует футболиста официальный сайту УЕФА. -  Многое будет зависеть от того, как будет складываться игра, как я себя буду чувствовать, и что думает тренер.

Матч "Боруссия" - "Тоттенхэм" состоится 5 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче английский клуб победил со счетом 3:0.

Все о Лиге чемпионов – здесь.

 

Опрос

Кто фаворит Лиги чемпионов?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026860/index.html?iv=true

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
Материалы других СМИ