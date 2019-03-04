Марко Ройс: "Боруссия" должна показать запредельный уровень для победы"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс - о матче с "Тоттенхэмом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Матч, который вошел в историю, был сыгран на этом стадионе. Думаю, что мы можем сотворить невозможное. Нам важно верить. Понятно, что мы должны показать запредельный уровень. Надо забивать, когда представится такая возможность. Важно найти и правильный баланс между защитой и нападением, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мы должны сохранять оптимистичный настрой и усердно работать. Важно избежать ошибок. Знаем, что всегда можем забить, проводя атаку.

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