Марко Матерацци: "Если после покупки Роналду "Ювентус" не выиграет Лигу чемпионов, это будет неудачей"

Бывший защитник "Интера" и сборной Италии Марко Матерацци считает "Ювентус" фаворитом Лиги чемпионов. По его словам, туринцы должны побороться за титул после приобретения летом пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду​.

– "Ювентус" – это клуб Лиги чемпионов, и он одержим желанием выиграть ее, – цитирует Football Italia Матерацци. – Когда много выигрываешь в Италии, всегда хочется сделать следующий шаг. В данном случае – Лига чемпионов. Прошлым летом они подписали игрока, которого нельзя ни с кем сравнивать. Победа в Лиге чемпионов – их главная цель.

Роналду должен внести свой вклад. Если они не выиграют Лигу чемпионов, это будет провалом.

Нормально выиграть Лигу чемпионов после покупки игрока, который вместе с Месси является одним из двух лучших в мире.

Но, как фанат "Интера", я не могу поддержать "Ювентус". Если они выиграют, я поздравлю их как итальянец, но никогда не буду их поддерживать.