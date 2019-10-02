Мануэль Нойер: «В первом тайме «Бавария» недостаточно доминировала»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер после победы над «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (7:2) отметил, что второй тайм получился лучше первого. Также он оценил игру Сержа Гнабри, оформившего покер.

— В первом тайме мы недостаточно доминировали, — цитирует пресс-служба клуба Нойера. — У «Тоттенхэма» было несколько хороших моментов, они могли вести к перерыву. Но во втором тайме мы играли действительно хорошо. Мы вышли из раздевалки более хладнокроными, а у Сержа выдался просто идеальный день. Но и другие атакующие футболисты и те, что вышли на замену, добавили нашей игре спокойствия.

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