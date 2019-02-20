Мануэль Нойер: "Расклад перед ответным матче не так уж плох"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер после ничьей с "Ливерпулем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что разочарован отсутствием забитого гола. Тем не менее, по его словам, расклад перед ответным матчем не так уж плох.

- Само собой, мы понимали с кем нам предстоит иметь дело, - цитирует официальный сайт УЕФА Нойера. - "Ливерпуль" располагает быстрыми атакующими футболистами. Мы демонстрировали хорошую командную игру, располагались компактно. Мы хотели добыть хороший результат. Жаль, что не удалось забить. Гол на выезде всегда важен, но сегодня в атаке нам возможно немного не хватило мощности, так как мы много сил тратили на оборону. Расклад перед ответным матче не так уж плох. Если бы нам до матча сказали, что счет будет 0:0, то мы бы хорошо восприняли это.