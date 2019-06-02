Мане уверен, что "Ливерпуль" выиграет еще много трофеев

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане после победы над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиги чемпионов отметил, что его команда приложит все усилия для завоевания большого числа трофеев, сообщает официальный сайт мерсисайдской команды.

– У "Ливерпуля" впереди будет еще много трофеев. Наша команда приложит для этого все необходимые усилия. Мы очень горды собой и счастливы выиграть Лигу чемпионов. Наша мечта сбылась. Мы не могли просить о чем-то большем, – приводит слова Мане пресс-служба "Ливерпуля".

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