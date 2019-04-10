"Манчестер Юнайтед" – "Барселона": онлайн трансляция – в 22.00

Сегодня, 10 апреля, пройдут новые первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. И главная встреча дня состоится в Манчестере, где местный "МЮ" примет испанскую "Барселону". Игра пройдет на арене "Олд Траффорд", стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Барселона".

Это первая игра соперников. Ответная состоится в Барселоне 16 апреля. Победитель этой пары сыграет с сильнейшей командой из пары "Ливерпуль" – "Порту" (2:0 – после первой встречи).

В другой половине сетки играют "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" (1:0) и "Аякс" – "Ювентус".

После матча "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх Лиги чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" – "Барселона": Лига чемпионов, плей-офф, 1/4 финала, первый матч 10 апреля 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)