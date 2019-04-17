22:11 17 апреля | Футбол — Лига чемпионов

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм": Сонг оформил дубль за две минуты

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"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" обменялись голами в первые семь минут ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча проходит в Манчестере. 

На 4-й минуте отличился форвард "горожан" Рахим Стерлинг: он пробил в дальний угол мощным ударом с дальней дистанции. На 8-й минуте голом отметился нападающий "шпор" Сон Хын Мин. Он же поразил ворота "Сити" на 10-й минуте. 

Первый матч между "Тоттенхэмом" и "Сити" завершился минимальной победой "шпор" на своем поле (1:0).

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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