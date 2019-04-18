11:11 18 апреля | Футбол — Лига чемпионов

"Манчестер Сити" при Гвардьоле потратил 608 миллионов евро на усиление состава

24
Обсудить

"Манчестер Сити" после прихода на тренерский пост Хосепа Гвардьолы потратил на усиление состава 608 миллионов евро, сообщает A Bola. Напомним, "горожане" вылетели в 1/4 финала Лиги чемпионов от "Тоттенхэма".

В первом сезоне в "Сити" Гвардьола потратил 213 миллионов евро, во втором – побил рекорд клуба, потратив 317,5 миллиона евро. А в нынешнем сезоне потратил 77 миллионов евро. Однако завоевать Лигу чемпионов Гвардьоле с "Сити" пока не удается. В "Баварии" этот тренер потратил на усиление 204 миллиона евро, но также в Лиге чемпионов потерпел неудачу.

24
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
Материалы других СМИ