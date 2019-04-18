01:19 18 апреля | Футбол — Лига чемпионов

"Манчестер Сити" поздравил "Тоттенхэм" с выходом в полуфинал

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"Манчестер Сити" в Твиттере поздравил "Тоттенхэм" с выходом в полуфинал Лиги чемпионов. Ответом на яркий твит "Шпор" о сумашедшем матче и выходе в полуфинал "Ман Сити" написал: "Поздравляем, ребята, и удачи".

В состоявшемся в среду ответном четвертьфинале Лиги чемпионов команда Пепа Гвардьолы выиграла со счетом 4:3, но ей не хватило одного гола, чтобы пройти в следующую стадию.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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