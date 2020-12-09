Малком считает, что «Зениту» необходимо улучшать свою игру

Полузащитник «Зенита» Малком после поражения от «Боруссии» в матче 6-го тура Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команде нужно улучшать игру. По его мнению, сине-бело-голубые сыграли ниже своих возможностей.

— В Лиге чемпионов мы сыграли ниже своих возможностей, нам нужно меньше ошибаться и вообще больше работать над всеми компонентами игры, — цитирует пресс-служба УЕФА Малкома. — Однако это касается не только игры с «Боруссией» или еврокубков, точно так же улучшать свою игру «Зениту» нужно и в российских турнирах.