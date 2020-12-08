Малафеев допустил смягчение неудачного расклада «Зенита» в ЛЧ в случае победы на «Боруссией»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с «СЭ» ожиданиями перед матчем сине-бело-голубых с дортмундской «Боруссией» в 6-ом туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Не думаю, что эта игра ничего не значит. Для «Боруссии» имеет значение, какое из первых двух мест они займут в группе. Для «Зенита», во-первых, это имидж, для игроков — возможность заработать премиальные. Эта игра может стать лакмусовой бумажкой выступлений «Зенита» в Лиге чемпионов, — сказал Малафеев в комментарии «СЭ». — Все-таки сыграть достойно и обыграть «Боруссию» — дорого стоит. Возможно, смягчит неудачный расклад в Лиге чемпионов.

Молодежь может появиться на поле, но все зависит от их состояния, кто в какой форме, максимально готов помочь команде и принести пользу на поле. Нет такого понятия «наигрывать молодежь». Если футболисты соответствуют уровню команды, хорошо себя проявляют в тренировочном процессе, то их будут использовать в игре. Бывают ситуации, когда это необходимо. Не думаю, что будут специально наигрывать молодых.

— Эмоционально легче играть, когда уже нечего терять?

— В любом случае игры Лиги Чемпионов — праздник для игроков, не важно меняет ли это какой-то расклад, давит результат или нет. Это главный клубный турнир Европы и каждый игрок осознает и понимает это. Когда давит груз ответственности, то есть некая скованность. Не скажу, что сейчас можно играть расслабленно, частично это может раскрепостить ребят, станут больше брать на себя, обыгрывать, отдавать обостряющие пасы, с пониманием того, что надо минимизировать все риски. Каждый игрок хочет достойно сыграть в ЛЧ и показать результат.

Также Вячеслав Малафеев отметил, что «Зениту» надо попытаться взять мяч под контроль, что может не понравится игрокам «Боруссии». Они не захотят проигрывать матч, хотя и решили свою задачу выхода в плей-офф. Питерцам необходимо владеть мячом, чтобы иметь больше шансов забить.

— Чего стоит опасаться «Зениту»?

— Опасаться можно только того, что матч по каким-либо причинам может не состояться. Опасаться результата? Это не вариант «куда уже хуже», но все-таки здесь уже рассматривается история, когда и так понятного, что в итоге получилось в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Бояться ничего не стоит, нужно сделать всем свою работу хорошо, качественно, профессионально. Дать пищу для размышлений для тренера, для руководства. Все хотят показать себя на уровне с другими игроками, особенно «Боруссии».

(Анастасия Пастернак)