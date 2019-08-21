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Максим Деменко: «Игра с «Олимпиакосом» точно будет очень тяжелой»

05:56
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Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что его команду ждет очень тяжелое противостояние в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов против «Олимпиакоса»?.

— Игра с «Олимпиакосом» точно будет очень тяжелой, — цитируют «Известия» Деменко. — В Греции всегда играть непросто. Всем известно, какая там атмосфера на стадионах. Думаю, будет жесткая игра, много стычек и, возможно, провокаций. Ни в коем случае нельзя на них вестись. Если «Краснодар» сумеет зацепиться хотя бы за ничью на выезде, то у меня нет никаких сомнений, что они решат задачу в ответной игре и пройдут в групповой этап. В домашнем матче будет гораздо проще.

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