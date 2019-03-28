Макелеле – Роналдинью: "Будешь финтить, я отправлю тебя в больницу"

Бывший игрок "Челси" Клод Макелеле рассказал о забавном диалоге с полузащитником "Барселоны" Роналдинью, который произошел между ними в матче Лиги чемпионов в 2006 году.

– В какой-то момент игры я подошел к Роналдинью и сказал: "Я хочу, чтобы ты проявил уважение в дриблинге против меня. Если ты продолжишь делать все эти штучки из Play Station, я отправлю тебя в больницу". Знаете, что он сделал? Он извинился и попросил прощения, – цитирует Макелеле RMC Sport.

В 1/8 финала "Барселона" прошла "Челси". В конечном итоге каталонский клуб одержал победу в турнире, обыграв в финале лондонский "Арсенал" (2:1).