Магуайр: «Лейпциг» великолепно играет дома, но «МЮ» уверен в своих силах»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«Мы показали характер, когда отыгрывались во всех гостевых матчах в этом чемпионате Англии. «Лейпциг» великолепно играет дома, но мы уверены в своих силах.

Мы намерены выйти из группы, и не имеет значения, кто у нас в соперниках. Это традиция, и команда это понимает. С нетерпением ждем матча. Все что мы можем сделать — это сосредоточиться на своей игре», — приводит слова Магуайра официальный сайт УЕФА.