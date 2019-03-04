Люсьен Фавр: "У "Боруссии" трудная задача, но все возможно"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр - о матче с "Тоттенхэмом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Знаем, что у нас трудная задача, но ничего нельзя сказать наперед. Конечно, главная задача - показать максимум. Все возможно. Мы должны сыграть очень умно, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Нам не стоит об этом говорить [о победе над "Атлетико" со счетом 4:0]. Каждый новый матч отличается от предыдущего. Первый матч сыгран, и ситуация сейчас совсем иная. Знаем, что мы умеем забивать мячи, но, как я уже сказал, надо сыграть очень умно.

Матч "Боруссия" - "Тоттенхэм" состоится 5 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче английский клуб победил со счетом 3:0.

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